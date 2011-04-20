Влада Львівщини готується до економічного форуму

Львів. 20 квітня. УНІАН. Сьогодні в Львівській ОДА відбулося засідання щодо проведення XI Економічного форуму, яке очолив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час засідання учасники оргкомітету проаналізували проведення минулорічного форуму та склали перелік першочергових завдань, які необхідно реалізувати до наступного засідання.

Нагадаємо, що XI Міжнародний економічний форум має відбутися у жовтні цього року.