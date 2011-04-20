Львівщині виділили 100 млн грн на дороги

Львів. 20 квітня. УНІАН. Львівська область отримала 100 млн. грн. на ремонт доріг. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

"Я хочу подякувати Президенту України Віктору Януковичу, його приїзд спонукав КМУ негайно виділити кошти на ремонт доріг Львівщини. Ми отримали перших 100 млн грн", - додав М.Цимбалюк.

«Ці кошти підуть, зокрема, на комунальні дороги. Зараз активно ведеться будівництво у напрямку Львів-Рава-Руська, Львів-Краковець. Після свят активно вестимуться роботи на дорозі Львів-Шегині. Дороги Стрий-Дрогобичь, Стрий –Дрогобич до Трускавця, Борислава також будуть ремонтувати і будувати цього року», – відзначив голова ЛОДА.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня під час робочої поїздки до Львова Президент України Віктор Янукович заявив, що допоможе вирішити питання із виділенням коштів на ремонт доріг Львівщини.