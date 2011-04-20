Сьогодні - Міжнародний день секретаря

Міжнародний день секретаря (Formerly Secretaries Day) почали відзначати з 1952 року в США. Цей день проходить у рамках тижня професійних адміністративних працівників (Administrative Professionals Week), що став традиційним у США.

Свято відзначають у середу останньго повного тижня квітня.

Зараз це свято відзначають не тільки секретарі, але і всі ті, від кого залежить робота офісу. Це і помічники директора, і офіс-менеджери, і асистенти.

Ця професія входить у п'ятірку самих затребуваних.

До речі сказати, Тиждень професійних адміністративних працівників Administrative Professionals Week ® або APW є зареєстрованою торговою маркою, що належить Інтернаціональної асоціації адміністративних працівників (International Association of Administrative Professionals).