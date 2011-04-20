На Львівщині зіткнулося дві вантажівки

Львів. 20 квітня. УНІАН. У Львівській області на автодорозі сполученням Київ-Чоп, неподалік від села Дідилів Кам’янко-Бузького району, зіткнулося дві вантажівки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласному управління ДАІ, у ДТП травмувався 56-річний водій вантажівки «Ісузу» з Рівного. У потерпілого – закрита черепно-мозкова травма, перелом правої руки, різана рана правої гомілки.

За даним фактом ДТП триває перевірка.