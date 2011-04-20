Львів. 20 квітня. УНІАН. У Львівській області восени відзначатимуть 800-річчя Бібрки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Наступне засідання організаційного комітету з відзначення 800-річчя міста Бібрки (Перемишлянський район) відбудеться безпосередньо у цьому населеному пункті. Таке доручення дав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час зустрічі з головою Перемишлянської РДА Орестом Краєвським 20 квітня.

Відзначення 800-річчя Бібрки заплановано провести восени цього року.

Бiбрка – одне з найменших міст України. Тут проживає близько 3,9 тис. мешканців. Бiбрка – дуже давнє поселення, яке відоме з 1211 року. Герб Бiбрки – золотий бобер у баштi на синьому фонi. Саме бобрiв знайшли тут перші мешканці, i відповідно назвали місце.