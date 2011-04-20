Стадіон Львова матиме напівпрозорий дах

Львів. 20 квітня. УНІАН. Стадіон до Євро-2012 у Львові матиме напівпрозорий дах. Про це повідомив керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва (з будівництва стадіону у м. Львові до Євро-2012) ДП «Західінфрапроект» Олександр Кирилов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Покриття даху львівської євро арени буде двох типів: прозоре (макролон) та непрозоре (фірми «Zambelli»). До конструкції покрівлі будуть кріпитися обладнання для освітлення поля, а також два табло – на північній та південній сторонах стадіону.

Наразі монтаж металоконструкцій даху арени завершений на 53%. Конструкція даху стадіону – структурна система, яка встановлюється блоками, що значно прискорює монтаж покрівлі.