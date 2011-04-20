На АЗС Львівщини продавали пальне за «липовими» картками

Львівська область. 20 квітня. УНІАН. До львівських правоохоронців звернувся директор ТзОВ, який повідомив про те, що працівники однієї з АЗС у с. Сокільники Пустомитівського району Львівщини продавали дизельне пальне за підробленими паливними картами.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, відпуск пального за «липовими» картками здійснювали двоє працівників АЗС, чим завдали шкоди АЗС на суму 135 тис. грн.