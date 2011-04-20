На Львівщині підпалили «Mersedes»
17:38, 20 квітня 2011Львів
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Знищено салон
Львів. 20 квітня. УНІАН. У Львівській області невідомі підпалили автомобіль «Mersedes-Benz Vito», 2007 року випуску. Інцидент стався 19 квітня у Дрогобичі на вул. Котляревського, 18.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.
За повідомлення МНС, вогнем знищено салон автомобіля. Пошкоджено заднє скло, сидіння та обшивку автомобіля. Завдано збитків на 49 тис. грн.
«Причина пожежі – занесення стороннього джерела запалювання ззовні невідомою особою», – зазначено в повідомлені.
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