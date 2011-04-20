Графік ЗНО підлаштують під Євро

Київ. 20 квітня. УНІАН. Наступного року Український центр оцінювання якості освіти має намір змінити строки проведення ЗНО у зв`язку із чемпіонатом Європи з футболу, який прийматиме наша країна. Про це сьогодні на прес-конференції розповіла директор УЦОЯО Ірина Зайцева, передає кореспондент УНІАН.

"Те, що тести у 2012 році проводитимуться за іншим графіком, ніж цьогорічні, це вже беззаперечно", – наголосила вона.

За словами І. Зайцевої, УЦОЯО провів кілька нарад стосовно можливих строків проведення незалежного оцінювання і надав свої пропозиції Кабміну.

"Остаточні дати ще не затверджено, але ми пропонуємо, щоб тестування розпочиналося у середині травня та закінчувалося 7 червня, тобто у переддень початку Євро-2012", – сказала директор УЦОЯО.

Нагадаємо, цьогорічне ЗНО відбуватиметься з 2 по 24 червня. За остаточними підрахунками, на тести зареєструвалося близько 258 тисяч осіб. Більше 250 тисяч писатимуть українську мову та літературу, на другому місці за кількістю учасників - історія України (усього 158 тисяч людей), на третьому – математика (134,5 тисяч). Далі за популярністю – біологія із 87 тисячами зареєстрованих, географія - із 77 тисячами та англійська мова – 72 тисячами осіб. Російську мову зголосилися писати лише 5,5 тисяч випускників.