Цимбалюк відвідав будинок сімейного типу родини Невольків

Львів. 21 квітня. УНІАН. До Великодніх свят голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вручив подарунки дітям будинку сімейного типу родини Ігоря та Богдани Невольків, яка проживає у смт. Великий Любінь Городоцького району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У родині виховують 10 дітей, п’ятьох з яких сім’я взяла на виховання. «Майбутнє має лише те суспільство, яке вкладає інвестиції у дітей. Є державна програма з підтримки таких родин. Саме така форма виховання є найбільш дієвою. Діти адаптовані у житті, вони отримують необхідне тепло і догляд», – зазначив М. Цимбалюк.

Голова ЛОДА також звернувся до родини із запитанням щодо вирішення нагальних потреб сім’ї. Однією з найбільших проблем родини є те, що у селищі закрили на ремонт дитяче відділення лікарні. «Можу вам пообіцяти, що ремонт буде завершено. Ми, зі своєї сторони, обіцяємо надати обладнання для цього відділення», – додав голова ЛОДА.

Окрім подарунків та книжок, М. Цимбалюк вручив родині сертифікат на 5 тис. грн.

Дитячий будинок сімейного типу сім’ї Невольків працює з 1 листопада 2007 року.