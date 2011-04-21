Мешканка Львівщини відзначила 105-річчя

Львів. 21 квітня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк від імені Президента України привітав із 105-річчям мешканку Городоцького району (с. Бучали) Марію Деревицьку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Вітаю Вас від імені Президента України Віктора Януковича. Хочу Вам побажати життєвого оптимізму, який Ви зберігали протягом цих років, незважаючи на всі життєві обставини, здоров’я та подякувати за дітей, яких ви виховали», – зазначив М. Цимбалюк.

105 років Марії Деревицькій виповнилось 20 квітня. Вона виростила п’ятьох дітей, допомогла виховати 14 внуків, 26 правнуків та має 18 праправнуків.

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