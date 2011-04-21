У Львові чоловік виявив на подвір’ї 4,7 кг ртуті

Львів. 21 квітня. УНІАН. У Львові чоловік під час виконання земляних робіт на власному подвір’ї виявив залишки розлитої ртуті. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України в Львівській області.

Встановлено, що чоловік виявив на подвір’ї дві гумові ємності з ртуттю та розлиті залишки ртуті на землі.

Для проведення демеркуризаційних робіт на місце події залучалося пожежно-рятувальне відділення, особовим складом якого проведені роботи по збору видимих частинок розлитої ртуті.

Виявлену та зібрану ртуть у кількості 4.7 кг було передано головному спеціалісту відділу з питань НС Львівської міської ради.