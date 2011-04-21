Відкриття авіарейсу Львів-Прага заплановано на 27 квітня

Львів. 21 квітня. УНІАН. 27 квітня відбудеться відкриття авіарейсу Львів-Прага, який здійснюватимуть «Чеські авіалінії». Про це йшлося сьогодні під час зустрічі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка з Генеральним консулом Чеської Республіки у Львові Давідом Павлітою і генеральним директором по Росії і країнах СНД авіакомпанії «Czech Airlines» Даніелем Шуром.

Зі Львова до Праги літаки літатимуть чотири рази на тиждень. «Відкриття рейсу є для нас надзвичайно важливим, особливо для розвитку туризму», – наголосив М. Цимбалюк.

Нагадаємо, що голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 19 січня зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Чеської Республіки в Україні Вітєзславом Півонькою. Під час зустрічі сторони обговорили питання посилення співпраці між Львівщиною і Чехією, зокрема Злінським краєм (угоду про співробітництво між Злінським краєм та Львівщиною було підписано 2006 року), та обговорили питання відкриття прямого авіарейсу.

З нагоди відкриття авіарейсу відбудеться прес-конференція.