Львівський стадіон матиме два екрани

Львів. 21 квітня. УНІАН. На львівському стадіоні Євро-2012 встановлять два надсучасних світлодіодних екрани. Про це зазначив керівник проектів та програм у сферах нематеріального виробництва Олександр Кирилов, повідомили УНІАН у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Площа кожного з них становитиме близько 70 м кв.

Екрани закріплять до металоконструкцій даху на північній та південній трибунах, а їхнім встановленням займатиметься організація, що має багаторічний досвід в облаштуванні відповідної техніки на інших аренах Європи.