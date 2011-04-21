Цимбалюк: Наради по Євро-2012 проводитимуться щотижня

Львів. 21 квітня. УНІАН. Сьоголні21 квітня у Львівській облдержадміністрації відбулась нарада з питань підготовки до проведення «Євро-2012».

Під час наради були розглянуті актуальні питання, котрі потребують якнайшвидшого вирішення, зокрема, про стан підготовки тренувальних полів до чемпіонату Європи 2012 року, про розміщення контролюючих, інспектуючих служб та служб безпеки і правопорядку в приміщеннях Львівського аеропорту та стадіону тощо.

Михайло Цимбалюк зазначив, що усі роботи ведуться згідно з графіком і об’єкти будуть введені в експлуатацію у встановлений термін. «Відтепер такі наради проводитимуться щотижня», - наголосив голова Львівської ОДА.

Наради відбуватимуться безпосередньо на об’єктах. Зокрема, наступні наради заплановано провести в Львівському аеропорту та на будівництві стадіону.