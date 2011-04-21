На Львівщині - понад 10 тис. «чорнобильців»

17:14, 21 квітня 2011
Львів
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За 10 років їх зменшилося на 19%

Львів. 21 квітня. УНІАН. У Львівській області за останніх 10 років кількість «чорнобильців» зменшилося на 19%. У медичних закладах області на обліку знаходиться  понад 10 тисяч „чорнобильців”.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров’я  Львівської ОДА.
«Управління розробило План-заходів, пов’язаних з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. На 5 квітня  проведено медичні огляди всіх інвалідів, які мають статус ”чорнобильців” (1183 особи). Оглянуто 3693 особи (91,7%) із числа ліквідаторів.  Диспансерні огляди  тривають», – відзначила головний лікар Львівського державного обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення Тетяна Пошивак.

Нагадаємо, 2011 рік  проголошений Президентом України Віктором Януковичем Роком  розв’язання Чорнобильських проблем.

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