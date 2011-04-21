На Львівщині - понад 10 тис. «чорнобильців»

Львів. 21 квітня. УНІАН. У Львівській області за останніх 10 років кількість «чорнобильців» зменшилося на 19%. У медичних закладах області на обліку знаходиться понад 10 тисяч „чорнобильців”.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров’я Львівської ОДА.

«Управління розробило План-заходів, пов’язаних з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. На 5 квітня проведено медичні огляди всіх інвалідів, які мають статус ”чорнобильців” (1183 особи). Оглянуто 3693 особи (91,7%) із числа ліквідаторів. Диспансерні огляди тривають», – відзначила головний лікар Львівського державного обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення Тетяна Пошивак.

Нагадаємо, 2011 рік проголошений Президентом України Віктором Януковичем Роком розв’язання Чорнобильських проблем.