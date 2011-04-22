У Львові – потрійне зіткнення автомобілів

Львів. 22 квітня. УНІАН. Вчора, 21 квітня, у Львові на перехресті вулиць Замарстинівська-Дашкевича відбулося зіткнення трьох автомобілів, унаслідок чого двоє осіб зазнали травм.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Так, водій автомобіля «Деу-Нексія», 40-річний житель мста Львова, скоїв зіткнення з автомобілем «ЗАЗ-968 М», яким керував 32-річний львів’янин. Останній, своєю чергою, інерційно рухаючись, зіткнувся із припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем «ГАЗ-33023», у якому знаходився водій 49-річний житель Львова.



Унаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди транспортні засоби отримали технічні пошкодження, а водій автомобіля «ЗАЗ-968М» - тілесні ушкодження. У нього – забій грудної клітки. У цій ДТП також була травмована пасажир автомобіля «ЗАЗ-968М», 21-річна львів’янка. У неї – перелом плеча.



Лікарі також встановили, що водій та пасажир автомобіля «ЗАЗ-968М» знаходилися у стані алкогольного сп’яніння.



Протягом 21 квітня на дорогах Львова та області сталося 5 дорожньо-транспортних пригод, у яких 7 осіб отримали травми.