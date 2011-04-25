На Львівщині на Великдень згоріла дерев’яна церква XVII ст.

Львів. 25 квітня. УНІАН. Вночі, з 24 на 25 квітня, в с. Переволочна Буського району Львівщини згоріла дерев’яна церква Успення Пресвятої Богородиці (УГКЦ) з дзвіницею, датована XVII ст, пам’ятка архітектури національного значення.

Про це повідомили УНІАН у Релігійно-інформаційній службі України (РІСУ).

За інформацією Львівської ОДА, на місці події працює слідча група Головного управління МНС у Львівській області та Управління охорони історичної та культурної спадщини Львівської ОДА.

Як повідомляє сайт «Дерев’яні церкви Львівщини», будівля храму була тризрубна (на світлині зі сайту ДЦЛ), триверха, до південної стіни вівтаря прибудована ризниця, від заходу до бабинця рівноширокий присінок. З півночі, півдня і, частково, сходу церкву оточувало широке опасання на дерев`яних стовпах, які опираються на бетонний фундамент (раніше були дерев`яні бруси). Під опасанням можна було побачити не захищений зруб — сьогодні не частий випадок.

Стіни надопасання покриті фарбованим гонтом. Стіни прибудов вертикально шальовані дошками з лиштвами. Три світлові восьмерики накриті шоломовими банями, які завершують ліхтарі з маківками. Форма стрімких верхів (над бабинцем і вівтарем) робить силует церкви дуже виразним і незабутнім. На південний-захід від святині була розташована дерев`яна триярусна дзвінниця, накрита шатровим дахом.

Церква була перенесена до с. Переволочна з с. Ярославця у 1754 р. Богослужіння в ній відбувалися до 1960 р., коли вона була закрита радянською владою і перетворена на краєзнавчий музей. У 1988 р. її відкрили для богослужінь.

Як повідомляє РІСУ, в кінці травня у Львові має відбутися семінар, присвячений проблемам збереження дерев’яної та сакральної архітектури Львівщини.

Наразі в області на обліку є близько 600 дерев’яних церков та дзвіниць.