16 дітей усиновлено на Львівщині з початку року

Львів. 26 квітня. УНІАН. Протягом першого кварталу цього року усиновлено 16 дітей (громадянами України - 15 дітей, іноземними громадянами – 1 дитина) і встановлено опіку та піклування над 68 дітьми.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА з посиланням на дані Служби у справах дітей Львівської ОДА.

На регіональному обліку для усиновлення перебуває 697 дітей, за перший квартал 2011 року на цей облік поставлено 43 дитини. Сформована база потенційних кандидатів в усиновителі, яка налічує - 98 подружніх пар. У 2011 році їх кількість зросла на – 23 пари.

Окрім того, в області діє 20 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 128 дітей, соціальний гуртожиток і притулок для дітей на 50 місць, де отримують соціальну допомогу діти, які потрапили у складні життєві обставини. 119 дітей виховуються у прийомних сім’ях, яких на Львівщині налічується близько 80.

До квітня 2011 року створено 4 прийомні сім'ї, які вже взяли на виховання 7 дітей.