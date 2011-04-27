На Львівщині під час пожежі загинуло двоє дітей

Львів. 27 квітня. УНІАН. Вчора, 26 квітня, у с. Мерещів Перемишлянського району Львівської області під час пожежі загинуло двоє дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МНС України. За повідомленням рятувальників, на території приватного подвір’я, у господарчій будівлі через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа. Як наслідок - загинуло 2 дитини (2006 р.н.).



На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Львівській області.