На Львівщині впровадять соціальний проект "Телемедицина"

Київ. 27 квітня. УНІАН. За сприяння фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» у Львівській області впровадять соціальний проект «Телемедицина».

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, метою проекту є побудова всеукраїнської телемедичної мережі, яка створюється задля покращення діагностики та раннього виявлення захворювань, забезпечення доступу до третинної медичної допомоги і зменшення витрат на надання допомоги населенню. Реалізація проекту базується на використанні новітніх телекомунікаційних технологій та досвіду оператора зв’язку МТС.

Фонд «Розвиток України» підтримує створення телемедичної мережі у рамках реалізації проекту фонду «Рак виліковний. Своєчасне виявлення та лікування онкологічних захворювань».

Приєднання медичних установ Львівщини до вже створеного ядра телемедичної мережі дозволить жителям Львова, віддалених районів Львівщини та в цілому області отримувати медичні консультації за напрямками, зокрема, щодо онкології та кардіології, зазначили у фонді.

Пацієнти отримають доступ до кваліфікованих консультацій спеціалістів, доступ до послуги «second opinion», а лікарі зможуть проводити on-line консиліуми, наукові дискусії тощо.

У прес-службі фонду «Розвиток України» також повідомили, що сьогодні Львівська міська рада підписала декларацію про соціальне партнерство з Донецькою паливно-енергетичною компанією, у рамках якої і буде відбуватися реалізація проекту «Телемедицина» та підтримка соціальних ініціатив та проектів у Львові.