У Львові під час риболовлі втопився чоловік

Шукали водолази

Львів. 27 квітня. УНІАН. Вчора на водоймищі, неподалік вул. Стрийської у Львові, зник рибалка. Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, наступного дня водолази Львівської рятувально-водолазної служби знайшли тіло рибалки. Обставини загибелі з’ясовуються. Загалом з початку року, на водних об’єктах області виявлено тіла 9 загиблих осіб.

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