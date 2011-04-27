У Львові під час риболовлі втопився чоловік
12:03, 27 квітня 2011Львів
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Шукали водолази
Львів. 27 квітня. УНІАН. Вчора на водоймищі, неподалік вул. Стрийської у Львові, зник рибалка.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, наступного дня водолази Львівської рятувально-водолазної служби знайшли тіло рибалки.
Обставини загибелі з’ясовуються.
Загалом з початку року, на водних об’єктах області виявлено тіла 9 загиблих осіб.
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