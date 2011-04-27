Гірнику шахти «Великомостівська» ампутувало частину ноги

Львівська область. 27 квітня. УНІАН. 26 квітня у Червонограді, на шахті «Великомостівська» під час проведення монтажних робіт, було травмовано 32-річного монтажника даної шахти.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Територіального управління Держгірпромнагляду по Львівській області Галина Пахомова, у підземній гірничій виробці шахти «Великомостівська», під час проведення монтажних робіт у 413 конвеєрному штреці отримав травму (ампутація треті лівої нижньої гомілки) ноги гірничомонтажник 5-го розряду, 32-річний житель міста Червонограда.

Повідомлення про нещасний випадок надійшло о 18.45.

Стаж роботи чоловіка становив понад 11 років.

Потерпілого госпіталізовано в травматологічне відділення міської лікарні Червонограда.