На Львівщині штрафують за спалювання сміття

Львів. 27 квітня. УНІАН. У Львівській області, протягом квітня, за фактом спалювання рослинності на порушників складено 87 протоколів, накладено штрафів на 13 396 грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції в Львівській області.

З метою попередження масштабних займань екоінспекція проводить профілактично-роз’яснювальну роботу із керівниками органів місцевого самоврядування, землекористувачами та землевласниками, а також серед учнів шкільних навчальних закладів районів Львівської області.

«Останніми роками спалювання навесні сухої трави, рослинних залишків та побутового сміття перетворилося на справжнє екологічне лихо», – зазначають в прес-службі.

Фахівці зазначають, що спалювання трави аж ніяк не сприяє підвищенню родючості ґрунтів. Адже висока температура при горінні знищує всю мікрофлору, що утворюється у верхньому шарі ґрунту. Гинуть не тільки мікроорганізми, але й знищуються гнізда птахів, різні види тварин, плазунів тощо.

Відомство нагадує, що до порушників природоохоронного законодавства застосовуватимуться заходи адміністративного впливу згідно ст. 77-1 КУпАП – накладається штраф у сумі від 170 до 340 грн., а на посадових осіб від 850 до 1190 грн. За ті ж самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, на громадян накладається штраф у сумі від 340 до 680 грн., на посадових осіб від 1190 до 1700 грн.