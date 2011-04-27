Тігіпко їде до Львова

Львів. 27 квітня. УНІАН. Завтра, 28 квітня, до Львова з робочим візитом прибуде віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За повідомленням адміністрації, у Львові Сергій Тігіпко проведе нараду з питань обговорення Пенсійної реформи, яка відбуватиметься в головному корпусі Національного університету «Львівська політехніка».

Також заплановано, що віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики відвідає Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування.