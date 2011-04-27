Відкрито авіарейс Прага-Львів

Львів. 27 квітня. УНІАН. Сьогодні, 27 квітня, відкрито прямий авіарейс зі Львова до Праги. Перевезення здійснюватиме авіакомпанія «Czech Airlines».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, зі Львова до столиці Чехії літаки авіакомпанії літатимуть чотири рази на тиждень: в понеділок, середу, п'ятницю та неділю. Виліт літаків зі Львова відбуватиметься о 15:10, приліт до Праги – о 16:20 (за місцевим часом).

Участь у відкритті авіарейсу взяли заступник голови – керівник апарату Львівської ОДА Ольга Гузар, член правління, президент з авіаперевезень «Czech Airlines» Марек Тибл, мер Львова Андрій Садовий, Генеральний консул Чеської Республіки у Львові Давід Павліта, гендиректор ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»» Олександр Загрева, генеральний директор по Росії і країнах СНД авіакомпанії «Czech Airlines» Даніель Шур.

З Праги до Львова літаки літатимуть також чотири рази на тиждень – понеділок, середу, п'ятницю та неділю. Виліт з Праги запланований на 11:35 місцевого часу з прильотом до Львова о 14:35.

Час вильоту і прильоту до столиці Чехії розрахований так, щоб пасажири могли в аеропорту Прага/Рузинє спокійно пересісти на рейси до інших столиць та міст світу. Протягом двох годин після прильоту до Праги пасажири можуть продовжити політ із авіакомпанією Czech Airlines, наприклад, в Амстердам, Берлін, Болонью, Братиславу, Брюссель, Будапешт, Цюріх, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Ганновер, Копенгаген, Кошице, Мілан, Остраву, Париж, Штутгарт і Страсбург, а ввечері у Барселону, Бейрут, Дамаск, Каїр, Ларнаку, Мадрид, Осло, Стокгольм, Рим і Тель-Авів.

Окрім Львова, авіакомпанія «Czech Airlines» планує відкрити з червня регулярні рейси до Праги з Харкова. Крім того, минулого тижня компанія відкрила новий рейс на Україну - Донецьк.

Нагадаємо, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 19 січня зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Чеської Республіки в Україні Вітєзславом Півонькою. Під час зустрічі сторони обговорили питання посилення співпраці між Львівщиною і Чехією, зокрема Злінським краєм (угоду про співробітництво між Злінським краєм та Львівщиною було підписано 2006 року), та обговорили питання відкриття прямого авіарейсу зі Львова до Праги.