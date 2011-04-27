Чехам презентують Львівщину

Львів. 27 квітня. УНІАН. Львівська область підпише угоду про співпрацю з краєм Височіна (Чехія). Про це зазначила заступник голови – керівник апарату Львівської ОДА Ольга Гузар під час прес-конференції з нагоди відкриття авіарейсу зі Львова до Праги.

«Львівщина має підписану угоду про співпрацю з Злінським краєм. Ми плануємо здійснити низку візитів до Чехії. Також плануємо підписати угоду про співпрацю з краєм Височіна», – зазначила Ольга Гузар.

Також О.Гузар повідомила, що в Чехії проведуть презентацію Львівщини.

Нагадаємо, що голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 19 січня зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Чеської Республіки в Україні Вітєзславом Півонькою. Під час зустрічі сторони обговорили питання посилення співпраці між Львівщиною і Чехією, зокрема Злінським краєм (угоду про співробітництво між Злінським краєм та Львівщиною було підписано 2006 року), та обговорили питання відкриття прямого авіарейсу зі Львова до Праги.