На Львівщині викрали «Мерседес» завантажений меблями

Львівська область. 27 квітня. УНІАН. На Львівщині невідомі викрали з автостоянки торгівельного центру «Ашан», що в с. Сокільники Пустомитівського району, автомобіль «Мерседес-бенц 817» завантажений меблями.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, авто було завантажене диванами (15 штук) та мякими кріслами. Сума збитків становить близько 20 000 доларів США.

Автомобіль належить приватному підприємству у м. Черкаси.