Податківці Львівщини викрили 85 злочинів

Львів. 28 квітня. УНІАН. З початку року працівники податкової міліції Львівщини викрили 85 злочинів, з яких 74 – тяжкі та особливо тяжкі, 39 кримінальних справ скеровано до суду.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДПА у Львівській області, за кримінальними справами 2011 року з ухилення від сплати податків, які викрила податкова міліція, збитки, нанесені державі, становлять близько 40 млн. грн.

Протягом вказаного періоду податкова міліція області у взаємодії з іншими підрозділами ДПА виявила 97 фактів необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ, які могли завдати шкоди бюджету на 33 млн. 685 тис. гривень.

Спільно з іншими структурними підрозділами ДПА у Львівській області, мобілізовано до державного бюджету близько 21 млн. грн., вилучено з незаконного обігу товарів на близько 9 млн. грн.

Виявлено 4 підпільні цехи з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції.