На львівській арені працюють над адмінкорпусом

Львів. 28 квітня. УНІАН. На стадіоні до Євро-2012 у Львові завершено зведення залізобетонного каркасу адміністративного корпусу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Дирекції з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові".

За словами керівника проекту з будівництва стадіону Олександра Кирилова, зараз значна увага приділена адміністративно-побутовому корпусу, а саме встановлення перегородок, систем кондиціонування, тепло- і водопостачання. «Ведуться монтажні роботи і в майбутньому медіа-центрі, який включатиме конференц-зал на 340 місць з доступом до сучасних засобів зв’язку», – зазначив Олександр Кирилов.

Також О. Кирилов повідомив, що почались роботи по влаштуванню пандусу та сходів на променаду стадіону. Пандус будують зазвичай там, де є насичений потік людей. Основне його призначення скероване для людей з особливими потребами. Наявність пандусу на львівському стадіоні зекономить час для бажаючих відвідати футбольний матч та забезпечить евакуацію фанів зі стадіону в екстрених випадках.

Додамо, що будівельники на об’єктах до Євро-2012 працюють цілодобово.