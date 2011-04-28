Цимбалюк взяв участь у засіданні Кабміну

Львів. 28 квітня. УНІАН. Учора, 27 квітня, відбулося розширене засідання Кабміну, на яке були запрошені керівники областей, відомств і державних служб. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час засідання на основі аналізу соціально-економічної ситуації в Україні і світі визначили головні завдання влади на найближчий час.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров наголосив, що кожен керівник області, відомств і держслужб повинен зосередитися на створенні нових робочих місць, будівництві і реконструкції підприємств, модернізації технологій, енергозбереженні. Керівники планують закцентувати всі наявні ресурси на інфраструктурних об’єктах і максимально використовувати на їх будівництві вітчизняні матеріали і обладнання.

Цього року в усіх областях України буде щомісячно фінансуватись будівництво сільських шкіл, лікарень, котелень, доріг, водогонів тощо. Голови місцевих адміністрацій особисто відповідатимуть за те, щоб будівельні роботи розпочались без затримок, кошториси були абсолютно прозорими і обґрунтованими.

Також на засіданні розглядались питання щодо розвитку аграрно-промислового комплексу, і, зокрема, стану весняно-польових робіт та заходів із стабілізації цін на продовольчому ринку. Львівська область отримала позитивну оцінку Кабміну за виконання посівних робіт і створення оптового ринку “Шувар”.

Головне завдання 2011 року – максимально забезпечити внутрішній ринок продуктами власного виробництва. На 22 квітня з державного бюджету Мінагрополітики перераховано 3,1 млрд. грн, що майже у 2 рази більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Уряд готовий розглянути пропозиції місцевих органів влади і зменшити ціни на електроенергію та газ для тепличних господарств.

На засіданні розглядали і проблеми підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до наступного осінньо-зимового періоду. Робота з підготовки до опалювального сезону в першу чергу має бути зосереджена на ліквідації аварійного стану на об’єктах теплопостачання та на створенні ресурсів для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій на системах тепло-, водо-, електро- і газопостачання. А також до наступного опалювального сезону планується вирішити проблеми заборгованості.

Уряд надалі буде послідовно лібералізовувати зовнішньоекономічну політику, але з врахуванням реального стану справ на внутрішньому ринку.