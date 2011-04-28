На Львівщині в гаражі згорів «Mersedes»

Через замикання в електромережі

Львів. 28 квітня. УНІАН. Учора, 27 квітня, у Львівській області згорів автомобіль «Mersedes-Vito». Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області, інцидент стався 27 квітня в с. Почаєвичі вул. Дрогобицька, 20а Дрогобицького району в металевому гаражі. Вогнем знищено автомобіль «Mersedes-Vito», 2002 року випуску. Врятовано житловий будинок на 100 тис. грн. «Причина пожежі – коротке замикання електромережі», – зазначають в МНС.

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