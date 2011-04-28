Цимбалюк перебуває з візитом у штаб-квартирі НАТО

Львів. 28 квітня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбаюк 27-29 квітня, у складі офіційної урядової делегації України, перебуває з робочим візитом у штаб-квартирі НАТО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах поїздки голова Львівської ОДА бере участь у обговореннях та брифінгах з тем світової безпеки, нових викликів та загроз, відносин Україна-НАТО, Росія-НАТО, обговоренні поточних операцій Альянсу. У складі делегації М. Цимбалюк зустрінеться з Послом місії України при НАТО.

Також офіційна делегація відвідає штаб Верховного Головнокомандувача Об’єднаними Збройними Силами НАТО у Європі (SHAPE).