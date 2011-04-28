«Львівводоканал» заборгував за світло 3,8 млн. грн.

Відключення відтерміновано

Львів. 28 квітня. УНІАН. На сьогодні борг ЛМКП „Львівводоканал” за спожиту електроенергію перед ПАТ „Львівобленерго” склав 3,8 млн. грн., борг КП „Бориславводоканал” – 120 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у відділі корпоративних зв’язків ПАТ «Львівобленерго». Згідно з пунктом 7.5 Правил користування електроенергією, ПАТ „Львівобленерго” зобов’язане припиняти електропостачання боржникам. ПАТ „Львівобленерго” відтермінувало припинення електропостачання ЛМКП „Львівводоканал” та КП „Бориславводоканал”, враховуючи гарантійні зобов’язання про погашення заборгованості обох підприємств.

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