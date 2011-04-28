У Львові вироблятимуть інвалідні візки європейської якості

Львів. 28 квітня. УНІАН. У Львові підписано угоду про співпрацю між Львівським казенним експериментальним підприємством засобів пересування і протезування та німецькою компанією з виробництва інвалідних візків «Meyra». Угоду підписали керівники підприємств 28 квітня під час візиту на завод віце-прем’єр міністра України - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка.

Львівський завод працює лише на 30% своєї потужності. «Компанія «Meyra» є лідером в сфері виготовлення візків для неповносправних. Ця угода дасть можливість запрацювати підприємству на 100% та виробляти продукцію європейської якості. У підприємство ми повинні інвестувати 7-8 млн. євро, також в нього інвестуватиме німецька сторона», - повідомив С. Тігіпко.

Крім того високопосадовець повідомив, що незабаром громадяни України з обмеженими можливостями отримають спеціальні ваучери на придбання візків: «Це дасть можливість людям обирати продукцію, яка їм потрібна».

Нагадаємо, що 23 лютого Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відвідав Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування.

Перебуваючи на підприємстві голова ЛОДА наголосив, що на заводі необхідно покращити роботу менеджменту, розробити бізнес-план розвитку: «Тут є добре обладнання та через неефективний менеджмент воно не використовується, як би могло».

Підприємство виготовляє протезно-ортопедичні вироби (протези верхніх та нижніх кінцівок, корсети фіксуючі та коригуючі, тутори верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичне взуття, дрібні протезні вироби за призначенням лікаря, засоби пересування для інвалідів, вироби медичного призначення, товари народного споживання, напівфабрикати, що використовуються у протезно-ортопедичних виробах інших протезно-ортопедичних підприємств).

Підприємство забезпечує своєю продукцією людей з особливими потребами п'яти західних областей України (Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської та Рівненської), а засобами для пересування - інвалідів всієї України. У структуру підприємства входять протезно-ортопедичні цехи міст Мукачево, Івано-Франківська, Рівного, Луцька та Ковеля.

На обліку підприємства перебуває близько 67000 громадян.