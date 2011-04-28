Львівська цистерна завантажена гліцерином зникла в Росії

23:16, 28 квітня 2011
Львів
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Вартість товару майже 10 тис. євро

Львів. 28 квітня. УНІАН. Вантажний автомобіль з причепом-цистерною, який належить одному з транспортних підприємств Львівщини, зник на території Росії.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції звернувся один з керівників підприємства, який повідомив, що водій підприємства на автомобілі «МАН» з причепом-цистерною завантажений «десталатом гліцерину» вагою 30 тон, вартістю 9609 євро, 19 квітня у місті Тамбові розмитнив товар, однак далі  не прослідував  за маршрутом.

За інформацією керівництва підприємства, на сьогоднішній день місце знаходження вантажу невідоме та відсутній зв‘язок з водієм.

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