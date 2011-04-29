"Миколаївводоканал" завдав збитків державі на 2 млн. грн.

Львів. 29 квітня. УНІАН. Прокуратура Львівської області подала черговий позов до суду в інтересах держави.

Зокрема заступник прокурора подав в Господарський суду Львівської області позов в інтересах Держекоінспекції до міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» про стягнення збитків заподіяних державі.

Встановлено, що підприємство внаслідок самовільного скидання неочищених стічних вод у річку Дністер задало збитків на майже 2 млн. грн.