"Миколаївводоканал" завдав збитків державі на 2 млн. грн.
09:58, 29 квітня 2011Львів
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Забруднював "Дністер"
Львів. 29 квітня. УНІАН. Прокуратура Львівської області подала черговий позов до суду в інтересах держави.
Зокрема заступник прокурора подав в Господарський суду Львівської області позов в інтересах Держекоінспекції до міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» про стягнення збитків заподіяних державі.
Встановлено, що підприємство внаслідок самовільного скидання неочищених стічних вод у річку Дністер задало збитків на майже 2 млн. грн.
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