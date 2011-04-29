Затверджено логотип “За здорове життя”
10:41, 29 квітня 2011Львів
0 0
Ініціатива Януковича
Львів. 29 квітня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович зініціював впровадження логотипу “За здорове життя”.
Цей логотип (у вигляді значка, зображення на полотні, футболках тощо) будуть використовувати під час проведення всіх заходів, пов’язаних з формуванням здорового способу життя молоді України, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.
Нагадаємо, що Президент України Віктор Янукович запропонував оголосити 2012 рік в Україні - Роком спорту та здорового способу життя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter