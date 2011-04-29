На Львівщині в колодязі школи знайшли труп чоловіка

Львів. 29 квітня. УНІАН. В одному із підвальних колодязів школи в Червонограді виявлено труп невідомого чоловіка. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

«Ми встановили, що чоловік якого знайшли у колодязі є 47-річним мешканцем Червонограда, а причина смерті черепно-мозкова травма. Ознак насильницької смерті експертиза не підтвердила», – зазначив старший лейтенант міліції Червоноградського МВ Андрій Федоряк.

Сторож школи, який і виявив труп чоловіка, розповів правоохоронцям, що не чув, ані шуму, ані криків.

Згодом міліціонери встановили, що напередодні чоловік перехилив чарку з товаришем, після чого останній провів його до під’їзду. Зараз правоохоронці з’ясовують, як чоловік потрапив до школи.

Міліціонери припускають, що він упав у підвал з власної необережності.

Ведеться слідство.