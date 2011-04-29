У центрі Львова під час будівництва житлового будинку загинув робітник

Львів. 29 квітня. УНІАН. 28 квітня, під час будівництва житлового будинку на вулиці Валовій у Львові, загинув працівник будівельної організації, яка будує цей будинок в центрі міста.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, близько 16.00, під час укладання труб на будівництві житлового будинку, «в результаті обвалу землі траншеї висотою 5 метрів, був засипаний землею» 46-річний львів‘янин, працівник будівельної організації.

За фактом нещасного випадку проводиться розслідування.