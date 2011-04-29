На Львівщині засіяно 556,6 тис. га

Львів. 29 квітня. УНІАН. Під урожай 2011 року всіма категоріями господарств Львівщини заплановано посіяти ярих культур – 302 тис. га (зокрема це картопля, цукровий буряк та інші овочі; зерново-бобові, ярі зернові).

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, на 28 квітня посіяно 229,3 тис. га. Завершено посів ранніх ярих зернових культур (пшениця, ячмінь, овес, горох) на площі 73,5 тис. га. Посаджено картоплі на 71, 4 тис. га, що становить 75,2%.

Загальна посівна площа під урожай 2011 року у всіх категоріях господарств становитиме 556,6 тис. га, що на 16,6 тис. га більше, ніж попереднього року. Зростання посівних площ відбуватиметься в основному за рахунок розширення площ посіву зернових, сої, гречки.

Цього року також заплановано посадити плодово-ягідні культури на площі близько 100 га.