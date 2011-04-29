ДАІ надала пропозиції для уникнення заторів у Львові

Львів. 29 квітня. УНІАН. У зв’язку із тим, що у Львові чимало вулиць є важко проїзними (вузькі вулиці), а, крім місцевих автовласників, сюди приїжджають чимало туристів на власному транспорті, тут постійно створюються затори. Відтак, щоби уникнути такої ситуації у місті, керівництво управління ДАІ у Львівській області надало на розгляд Львівської міської ради пропозиції, реалізувавши які, можна буде ліквідувати затори у Львові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Уникнути скупчення транспортних засобів на різних ділянках міста Львова можна шляхом модернізації систем регулювання дорожнього руху та удосконалення організації дорожнього руху.

Так, згідно із пропозицією, яка надійшла від управління ДАІ у Львівській області до Львівської міської ради, у 104 місцях міста Львова до Євро-2012 слід встановити 385 камер відеоспостереження.

Зокрема запропоновано встановити ці системи відеоспостереження у тих місцях міста, які вважаються місцями концентрації дорожньо-транспортних пригод. Відтак, у Сихівському районі запропоновано організувати роботу 28 камер відеоспостережень, у Залізничному районі – 43, у Шевченківському районі – 53, у Личаківському – 28, у Франківському районі – 37, у Галицькому районі – 43.

Крім того, камери відеоспостереження повинні працювати у 32 місцях транспортних розв’язок та на перехрестях вулиць у Львові. Серед них зокрема – пл. Міцкевича, пл. Торгова, пл. Митна - вул. Личаківська, пр. Чорновола - вул. Липинського, вул. Кульпарківська – Наукова, вул. Стрийська - В.Великого, вул. Івана Франка – Левицького – Кн. Романа, вул. Виговського – Патона, вул. Городоцька – Шевченка та інші.

36 систем відеоспостереження запропоновано встановити на в’їздах та виїздах з міста Львова, а саме – на вул. Стрийська – Трускавецька, вул. Шевченка (шляхопровід), вул. Городоцька (кільце), вул. Зелена (СТО), вул. Стрийська (іподром), вул. Личаківська (дріжджовий завод), вул. Б.Хмельницького (ринок «Галицьке перехрестя»), вул. Замарстинівська, вул. Кульпарківська, вул. Скрипника-Вернадського, вул. Тракт Глинянський, 155.

Разом з тим повідомляємо, що зафіксована на камери відеоспостереження інформація надходитиме до центрального пункту управління регулюванням дорожнім рухом у місті Львові. Співробітники такого пункту управління зможуть оперативно організувати дорожній рух, щоби не створювалися затори.

Крім світлофорних об’єктів у місті також заплановано встановити інформаційні пано, які відображатимуть ситуацію на вулицях та повідомлятимуть водіїв про можливість безперешкодного проїзду тією чи іншою ділянкою дороги. Зокрема, на інформаційних пано вказуватиметься, з якою швидкістю слід рухатися, зважаючи на кількість транспортних засобів на окремо взятій ділянці дороги, або ж – які можливі об’їзні шляхи. Своєю чергою, регулювати рух у таких місцях будуть світлофори, регулювання яких здійснюватиметься автоматично з центрального пункту управління.