Поляка обікрали у львівському барі

Львів. 29 квітня. УНІАН. До львівських правоохоронців із заявою про крадіжку звернувся 56-річний громадянин Польщі.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, чоловік повідомив, що 27 квітня о 18.00, у львівському барі «Зелене око», що на вулиці Тарнавського, невідома особа викрала в нього золоту обручку вагою 4 грама.

За вчинення даного злочину була встановлена і затримана 24-річна львів‘янка, яка, як з‘ясувалося, викрадену обручку наступного дня здала її в один із ломбардів Львова.