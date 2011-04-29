Поляка обікрали у львівському барі
12:34, 29 квітня 2011Львів
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Злодійка - молода львів‘янка
Львів. 29 квітня. УНІАН. До львівських правоохоронців із заявою про крадіжку звернувся 56-річний громадянин Польщі.
Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, чоловік повідомив, що 27 квітня о 18.00, у львівському барі «Зелене око», що на вулиці Тарнавського, невідома особа викрала в нього золоту обручку вагою 4 грама.
За вчинення даного злочину була встановлена і затримана 24-річна львів‘янка, яка, як з‘ясувалося, викрадену обручку наступного дня здала її в один із ломбардів Львова.
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