У Львові відбувся чемпіонат СБУ зі двоборства

Львів. 29 квітня. УНІАН. До Львова на перший чемпіонат з двоборства служби безпеки України, який відбувся на базі полігону Раковець, з’їхались представники усіх регіональних управлінь СБУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Під час відкриття змагань начальник Управління СБ України Юрій Кіцул побажав усім учасникам перемоги і зауважив, що для Львівського регіонального органу безпеки велика честь бути першими у організації проведення службового двоборства.

Двоборство є новим видом спорту, який почав формуватись у 2007 році. Правоохоронці змагаються у стрільбі з табельної зброї під час фізичного навантаження - кросу на 3 кілометри. Таким чином, вправність у двоборстві передбачає швидкість, витривалість, високий рівень володіння зброєю.

З 31 команди, що взяли участь у змаганнях, перше місце виборола команда Рівненського Управління СБУ, друге – Вінницького Управління СБУ, третє – Дніпропетровського Управління СБУ. Команда Управління СБУ у Львівській області посіла п’яте командне місце. У індивідуальному заліку співробітник УСБУ у Львівській області у другій віковій категорії посів друге призове місце.