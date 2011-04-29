Торік Львівщину відвідало понад 1 млн туристів

Львів. 29 квітня. УНІАН. Львівську область минулого року відвідало більше 1 млн туристів. Щорічно область відвідують туристи з понад 100 країн світу: Польщі, Білорусі, Російської Федерації, Латвії, Австрії, Німеччини, Азербайджану, Канади, Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, Молдови, Литви, Великобританії, Данії, Франції, Італії, Угорщини.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, зокрема в літній туристичний сезон, на території області щоденно перебувало близько 3 тисяч туристів, а у вихідні − до 5-6 тис., з яких 60% − туристи з Польщі, 20% − туристи з країн СНД.

Найбільшою популярністю користуються маршрути: замкові фортифікації Львівщини − Олеський, Золочівський, Підгорецький, Свірзький замки, Тустань, центри релігійного туризму − Страдтч, Крехівський та Унівський монастирі; історичні міста Жовква, Белз, Стрий, Сколе, Самбір, Дрогобич, Львів; курорти Сколівського та Турківського районів − Славського, Тисовця, Плав’я, Волосянки, Розлуча. Серед водних видів туризму популярними є сплави по річці Стрий, Дністер. Часто відвідують туристи водоспади на річці Кам’янка, гори Ключ, Пікуй, Парашка, Сколівські Бескиди.

Львівська область займає одне з визначних місць у державі за наявністю лікувальних мінеральних вод, лікувальних грязей, озокериту, на базі яких розвиваються відомі в Україні та за кордоном курорти − Трускавець, Східниця, Моршин, Немирів, Великий Любінь, Шкло.