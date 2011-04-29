У Львові новий аеровокзал готовий на 50%

Львів. 29 квітня. УНІАН. У Львові новий аеровокзал до Євро-2012 готовий на 50%. На сьогодні вже виконані бетонні роботи основної будови та галереї, монтаж скляних фасадних систем, змонтовано дах з шумопоглинаючим покриттям.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Дирекції з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«Зараз тривають роботи з монтажу інженерних комунікацій, кабельної продукції, систем димовидалення та протипожежних трубопроводів», – зазначив керівник проекту з будівництва нового терміналу Віктор Метелиця.

Найближчим часом будівельники планують змонтувати обладнання електрощитових.

Новий термінал Міжнародного аеропорту «Львів» будують таким чином, аби усі пасажири відчували себе комфортно і в безпеці. Підлога з підігрівом, простора галерея для відпочинку, панорамні ліфти, зона «Duty Free» – усе згідно європейських стандартів.