На Львівщину приїде делегація НАТО

Львів. 29 квітня. УНІАН. Львівщину приїде делегація НАТО. Члени цієї організації, зокрема, надаватимуть допомогу у проведенні семінару за участі представників країн, які приймали Олімпійські ігри та Чемпіонат Європи з футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На семінарі, у тому числі, обговорюватимуть питання безпеки та толерантності під час проведення Євро-2012. Про це йшлося під час поїздки голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка до штаб-квартири НАТО.

«Також у межах зустрічей було домовлено, що для представників Єврокомісії проведуть презентацію Львівщини», – повідомив М.Цимбалюк і зазначив, що під час його зустрічі з Главою місії України при НАТО, Послом Ігорем Долговим, творчі колективи з Львівщини, з нагоди відзначення 20-ї річниці незалежності України, було запрошено для представлення культури України в європейських країнах.

Нагадаємо, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк перебуває з робочим візитом у штаб-квартирі НАТО 27-29 квітня, у складі офіційної урядової делегації України.

У межах поїздки голова Львівської ОДА взяв участь в обговореннях та брифінгах з тем світової безпеки, нових викликів та загроз, відносин Україна-НАТО, Росія-НАТО, обговоренні поточних операцій Альянсу.

Голова ЛОДА також зустрівся з Верховним Головнокомандувачем Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі (SHAPE).