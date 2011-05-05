У жовтні святкуватимуть 800-річчя Бібрки

Львів. 5 травня. УНІАН. 14 жовтня святкуватимуть 800-річчя м. Бібрки та надання 540-річчя місту Магдебурзького права. Сьогодні під керівництвом голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка відбулося перше засідання організаційного комітету з відзначення цих дат. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах підготовки до святкування у місті передбачено провести реконструкцію фасадів будинків, які є пам’ятками архітектури місцевого значення, провести каналізування низки вулиць та реконструювати міські водопровідні мережі. Крім того, в місті поведуть реконструкцію центрального парку, площі міста та мереж вуличного освітлення.

У районному бюджеті у 2010 та 2011 роках на ці заходи з бюджету Перемишлянського району було виділено 180 тис грн та 150 тис. грн відповідно.

«Ми повинні чітко розуміти, скільки коштів необхідно передбачити на заходи з обласного та державного бюджетів. З обласного бюджету кошти можуть бути, зокрема, виділені на комунальні дороги, реконструкцію парку. Я звернуся до оргкомітету з відзначення 800-річчя, який сформовано на рівні КМУ. Ми повинні гідно підготуватися до цього свята», – наголосив голова ЛОДА.

М.Цимбалюк також повідомив, що на початку червня відбудеться виїзне засідання оргкомітету у м. Бібрка.