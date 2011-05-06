Київ. 6 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає Львів містом, де зароджувалася вільна українська думка, утверджувалася висока духовність та формувалася державницька традиція.

Про це глава держави сказав у привітанні львів’янам з нагоди 755-річчя від заснування міста Львова.

Текст привітання розміщено на офіційному сайті Президента України.

«Кожна країна має міста, які забезпечують їй фундамент духовності і державності, зберігають історичну пам’ять поколінь. Львів для України є одним із таких центрів», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ у своєму привітанні.

Він зазначив: «Львів за свою 755-літню історію належав різним державам та імперіям. Але за будь-яких умов місто не втрачало політичної ваги та української самобутності. Багато поколінь львів’ян формували європейський колорит рідного міста, унікальні, властиві лише Львову, культурні традиції».

На його переконання, Львів є унікальним не тільки через прекрасну архітектуру. «Насамперед місту Лева вдалося піднестися і століттями утримувати позиції завдяки своїм мешканцям та уродженцям. В усі часи львів’яни відзначалися активністю, принциповістю та небайдужістю. І сьогодні львівська громада стоїть на варті національних інтересів України. Така позиція викликає повагу та розуміння», - говориться у привітанні глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ побажав львів’янам сильного духу та процвітання.

