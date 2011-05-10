УКУ зібрало 5 тис. грн. для реставрації палацу Сапєг у Львові

Львів. 10 травня. УНІАН. Братство Українського католицького університету зібрало 5 тис. гривень для реставрації палацу Сапєг у Львові. Кошти збирали під час благодійної ретровечірки «Шоколадна бруківка». Про це УНІАН повідомили у прес-службі університету.

Зібрані кошти передадуть Товариству охорони пам’яток історії та культури для реставрації Палацу.

«Можливо, сума не є дуже великою, однак для нас важливо, щоб люди почали говорити про проблеми культури, – зазначає координатор акції, випускниця УКУ Галина Шостак. – До того ж, ми хотіли зробити благодійний внесок, який був би доступний для широкого загалу. Тому ціна була дуже демократичною – 50 грн. для студентів, повна вартість – 75 грн».

Як зазначив учасник вечірки, віце-ректор УКУ Мирослав Маринович, не лише Львів, а й уся Україна потребує таких заходів. «Усі покоління на цій вечірці почувають себе прекрасно – від малих до старших, ніхто не відкинутий. Тут поєдналися стиль, елегантність, не зіпсутість забави серед молоді. На мою думку, дуже важливо для Товариства охорони пам’яток історії та культури, що знайшлися люди, котрим не байдужі проблеми культури, зокрема цей Палац – така ініціатива дорожча за гроші», – зазначив Мирослав Маринович.

«Шоколадна бруківка» у Львові відбувається вже вдруге. Перша «Бруківка» була у 2008 році в Італійському дворику, з нагоди відновлення діяльності братства УКУ «Res Familiae».

Палац Сапєг – пам’ятник архітектури у Львові. Був збудований у 1867 р. для князя Леона Сапєги за проектом архітектора Адольфа Куна у стилі французького бароко XVIII ст. Палац Сапєг у Львові зберігся виключно завдяки зусиллям Львівська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.